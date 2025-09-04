پخش زنده
نهمین دوره روزی با دانشگاه تهران همزمان با اعلام نتایج آزمون سراسری با حضور پذیرفته شدگان برتر این آزمون (رتبههای برتر زیر ۱۰۰۰) در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزاری شد.
به گزاش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با هدف هدایت پذیرفتهشدگان به انتخاب صحیح رشته تحصیلی ، آشنایی با رشتههای دانشگاه تهران و معرفی ظرفیتها ، امکانات و جایگاه ملی و بینالمللی این دانشگاه برگزار شد.
رتبههای زیر هزار رشتههای ریاضی و هنر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و رتبههای زیر هزار رشتههای تجربی و انسانی از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در این مراسم حضور مییابند.