همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس در قالب طرح استقبال از مهر ، عملیات تعویض و بازپیرایی علائم ترافیکی معابر اطراف یکصد مدرسه شمالغرب تهران در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اقدام با هدف ایجاد محیطی ایمن‌تر برای تردد دانش‌آموزان، روان‌سازی عبور و مرور وسایل نقلیه و افزایش نظم ترافیکی پیرامون مراکز آموزشی انجام می‌شود.

در قالب این طرح، علائم فرسوده و کم‌دید تعویض شده و تابلوها و نشانه‌های ترافیکی موجود نیز بازپیرایی خواهند شد.

همچنین رنگ‌آمیزی خط‌کشی‌های عابرپیاده و مسیرهای منتهی به مدارس در دستور کار قرار دارد.