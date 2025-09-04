پخش زنده
همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس در قالب طرح استقبال از مهر ، عملیات تعویض و بازپیرایی علائم ترافیکی معابر اطراف یکصد مدرسه شمالغرب تهران در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اقدام با هدف ایجاد محیطی ایمنتر برای تردد دانشآموزان، روانسازی عبور و مرور وسایل نقلیه و افزایش نظم ترافیکی پیرامون مراکز آموزشی انجام میشود.
در قالب این طرح، علائم فرسوده و کمدید تعویض شده و تابلوها و نشانههای ترافیکی موجود نیز بازپیرایی خواهند شد.
همچنین رنگآمیزی خطکشیهای عابرپیاده و مسیرهای منتهی به مدارس در دستور کار قرار دارد.