به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی گفت: استان کرمانشاه به دلیل زاویه و میزان تابش مناسب نور خورشید در طول سال، ظرفیت بالایی برای بهره‌برداری از انرژی خورشیدی دارد.

وی افزود: تاکنون بیش از پنج هزار هکتار اراضی مستعد برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان شناسایی شده است که در مقیاس‌های کوچک کمتر از ۱۰ هکتار تا بیش از هزار هکتار در نقاط مختلف و پراکنده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به مذاکرات انجام شده با شرکت‌ها و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد دستاوردهای خوبی در زمینه تامین انرژی از طریق پنل‌های خورشیدی باشیم.

حبیبی با تاکید بر ضرورت خود تأمینی انرژی در دستگاه‌های اجرایی افزود: به شرکت توزیع نیروی برق ماموریت داده‌ایم تا پایان سال جاری تمام ادارات استان موظف به تامین برق خود از طریق پنل خورشیدی شوند، در غیر این صورت از ابتدای سال آینده مشمول قطعی برق خواهند شد.

وی افزود: واحدهای صنعتی بزرگ نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند تا از طریق پنل خورشیدی انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: با توجه به هزینه‌بر و زمان‌بر بودن احداث نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی، راهی جز حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر وجود ندارد و باید از این نعمت خدادادی به بهترین شکل بهره‌مند شویم.