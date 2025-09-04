پخش زنده
امروز: -
برنامه حفاظت مشارکتی گاوبانگی در پارک ملی گلستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان از برگزاری آیین افتتاحیه برنامه حفاظت مشارکتی گاوبانگی در پارک ملی گلستان خبر داد.
وحید خیرآبادی گفت:با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست دکتر ظهرابی، آیین افتتاحیه برنامه حفاظت مشارکتی گاوبانگی در پارک ملی گلستان برگزار شد.
وی افزود:این برنامه با محوریت موسسه بوم یاران تنگراه و با مشارکت جوامع بومی و محلی، دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه محیط زیست و علاقمندان به طبیعت در ۱۵ چادر حفاظتی از دهم شهریور تا بیستم مهرماه برگزار می شود.
گاو بانگی فصل فریاد عاشقانه مرالها در جنگلهای هیرکانی است.
مرالها یا گوزن قرمز در فصل گاو بانگی برای یافتن جفت مناسب خود بانگ سرخوشانه سر میدهند که گاهی به جای شنیدن جواب عاشقانه یک مرال ماده، گلولههای شکارچیان نصیب آنها میشود.
مرالهای نر در فصل گاوبانگی با سردادن بانگ و فریاد، قلمرو خود را مشخص کرده و مرالهای رقیب را به مبارزه میطلبند تا با شکست دادن آنها توجه مادهها را برای جفت گیری جلب کنند.