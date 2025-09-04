به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس محیط زیست قیروکارزین گفت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر نگهداری پرندگان غیر مجاز در یک مکان، یگان حفاظت این سازمان با هماهنگی مقام قضایی، از یک محل نگهداری غیرمجاز پرندگان و حیوانات وحشی بازرسی و ۲ طاووس هندی به همراه یک قبضه سلاح بادی کشف کردند.

عباس قائدی با بیان اینکه پرونده این فرد برای مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد افزود: فرد متخلف باید مبلغ کامل ضرر و زیان محیط زیستی را پرداخت کند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین بیان کرد: طاووس هندی گونه‌ای غیربومی است که نگهداری آن بدون کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع و خلاف قوانین جاری است.