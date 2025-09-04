مسابقات والیبال زیر ۱۸ سال قهرمانی کشور که به میزبانی هیات والیبال خراسان رضوی در مشهد برگزار شده بود، با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، در دیدار فینال مسابقات، تیم مقاومت تهران موفق شد با نتیجه سه بر یک از سد اسبهان اصفهان بگذرد و قهرمان این دور از مسابقات شود و مقام سومی این مسابقات هم به تیم طبیعت رسید.

سرپرست هیات والیبال خراسان رضوی درباره این مسابقات گفت: این دوره از مسابقات از چهارم شهریور با حضور ۲۷ تیم از سراسر کشور و برگزاری ۷۷ دیدار در مشهد برگزار شد.

مهدی فعال افزود: هیات والیبال خراسان رضوی تمام توان خود را به‌کار گرفت تا علاوه بر برگزاری منظم مسابقات، شرایطی فراهم شود که هزینه‌های تیم‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: برای همین، هماهنگی‌های متعددی در حوزه اسکان، تغذیه و حمل‌ونقل تیم‌ها انجام شد تا مهمانان در شرایط مطلوبی مسابقات خود را دنبال کنند و با توجه به این که مهمان ما هستند، شان مهمانان حضرت رضا (ع) حفظ شود و دغدغه‌ای بابت موضوعات جاری خود در مشهد نداشته باشند.

در پایان از تیم‌های تیم‌های برتر این رقابت‌ها، با اهدای مدال و جام قهرمانی تجلیل شد.