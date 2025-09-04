پایان مسابقات قهرمانی کشور با معرفی برترین والیبالیست ها در مشهد
مسابقات والیبال زیر ۱۸ سال قهرمانی کشور که به میزبانی هیات والیبال خراسان رضوی در مشهد برگزار شده بود، با معرفی تیمهای برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، در دیدار فینال مسابقات، تیم مقاومت تهران موفق شد با نتیجه سه بر یک از سد اسبهان اصفهان بگذرد و قهرمان این دور از مسابقات شود و مقام سومی این مسابقات هم به تیم طبیعت رسید.
سرپرست هیات والیبال خراسان رضوی درباره این مسابقات گفت: این دوره از مسابقات از چهارم شهریور با حضور ۲۷ تیم از سراسر کشور و برگزاری ۷۷ دیدار در مشهد برگزار شد.
مهدی فعال افزود: هیات والیبال خراسان رضوی تمام توان خود را بهکار گرفت تا علاوه بر برگزاری منظم مسابقات، شرایطی فراهم شود که هزینههای تیمها کاهش یابد.
وی ادامه داد: برای همین، هماهنگیهای متعددی در حوزه اسکان، تغذیه و حملونقل تیمها انجام شد تا مهمانان در شرایط مطلوبی مسابقات خود را دنبال کنند و با توجه به این که مهمان ما هستند، شان مهمانان حضرت رضا (ع) حفظ شود و دغدغهای بابت موضوعات جاری خود در مشهد نداشته باشند.
در پایان از تیمهای تیمهای برتر این رقابتها، با اهدای مدال و جام قهرمانی تجلیل شد.