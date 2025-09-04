تداوم جریانات شرقی، افزایش پوشش ابر و وزش باد را در پی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی معاون ادارهکل هواشناسی در پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: تداوم جریانات شرقی در ساعات بعدازظهر امروز میتواند موجب انتقال ذرات معلق گرد و غبار از بیابانهای نواحی مرکزی کشور به استان و کاهش کیفیت هوا در برخی از نواحی استان شود.
طی امروز به دلیل عبور موج کم ارتفاع لایههای میانی جو افزایش پوشش ابر در آسمان برخی از نواحی استان و همچنین وزش باد در ساعات بعدازظهر پیش بینی میشود.
از نظر دمایی طی روزهای آینده دمای هوا نوسان محسوسی نخواهد داشت و وضعیت فعلی دمای هوا کم و بیش تداوم خواهد یافت.