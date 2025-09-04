امین اسماعیل‌نژاد به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم ملی والیبال کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نیست و بردیا سعادت جایگزین او شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پایان آخرین تمرین تیم در دوحه، خبر تلخی را اعلام کرد؛ امین اسماعیل‌نژاد به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ نخواهد بود و به این ترتیب بردیا سعادت جایگزین او شد.

اسماعیل‌نژاد که در دیدار دوستانه مقابل قطر دچار آسیب‌دیدگی شد، در روز‌های اخیر تحت معاینات و آزمایش‌های دقیق در مرکز پزشکی دوحه و زیر نظر دکتر علی حدادی فیزیوتراپیست تیم ملی قرار گرفت.

بررسی‌ها نشان داد مصدومیت او از نوع درجه دو است و برای بازگشت به شرایط مسابقه، حداقل به سه هفته استراحت و درمان نیاز دارد. پیاتزا با تاکید بر اولویت سلامتی بازیکنانش، تصمیم گرفت ستاره تیم ملی را از فهرست اعزامی کنار بگذارد.

امین اسماعیل‌نژاد در سال‌های اخیر در رقابت‌های جهانی و لیگ ملت‌ها و آسیایی بار‌ها یکی از مهره‌های کلیدی تیم بود و غیبت او در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ بدون شک خلأ بزرگی برای تیم ایران خواهد بود، اما در طرف دیگر حضور بازیکنان مستعدی همچون حاجی پور و سعادت نگرانی‌های کادر فنی را کم کرده است.

در پایان تمرین روز گذشته؛ امین اسماعیل‌نژاد در جمع بازیکنان و کادر فنی برای هم‌تیمی‌هایش آرزوی موفقیت کرد و ملی‌پوشان نیز با تشویق و قدردانی از زحمات او، لحظات خاطره‌انگیزی ساختند. در نهایت، بازیکنان و مربیان تیم ملی با در آغوش گرفتن اسماعیل‌نژاد و ثبت عکس یادگاری، بدرقه‌ای خاص و صمیمی برای ستاره مصدوم تیم رقم زدند.

امین اسماعیل‌نژاد بامداد امروز راهی تهران شد تا ادامه روند درمانی و مراحل بازتوانی خود را در ایران پیگیری کند. سعادت هم بلافاصله به اردوی تیم در دوحه ملحق شد و از روز گذشته تمرینات خود را در کنار سایر ملی‌پوشان آغاز کرد.