افتتاح شهربازی جنت شیراز
نخستین شهربازی متوسطمقیاس شیراز در باغ جنت با حضور شهردار و جمعی از مسئولان شهری به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،
محمدحسن اسدی، شهردار شیراز در حاشیه این مراسم گفت: امروز علاوه بر پروژههای عمرانی، شاهد آغاز بهکار نخستین شهربازی متوسطمقیاس شهر هستیم که در آن نزدیک به ۲۰ دستگاه بازی استاندارد نصب و راهاندازی شده است.
وی افزود: همزمان سه پروژه شهربازی متوسطمقیاس در نقاط مختلف شهر در حال اجراست که باغ جنت نخستین آنهاست و در ماههای آینده دو مجموعه دیگر در بوستان آزادی و پارک نماز به بهرهبرداری میرسند. همچنین احداث یک شهربازی بزرگمقیاس در محور حسینالهاشمی در دست اقدام و عقد قرارداد با سرمایهگذار بخش خصوصی است.
شهردار شیراز با بیان اینکه طی دو دهه گذشته این شهر فاقد مجموعه تفریحی شاخص در حوزه شهربازی بوده است، اظهار کرد: شهر شیراز بهعنوان مقصد گردشگری، نیازمند ایجاد فضاهای ایمن و استاندارد برای گذران اوقات فراغت شهروندان است و مدیریت شهری موظف است چنین امکاناتی را فراهم کند.