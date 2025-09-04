\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u067e\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u0634\u0647\u062f\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u060c \u067e\u0646\u062c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u0647 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u0646 \u0646\u0628\u0648\u06cc \u062a\u0627 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0634\u062f.\u00a0\n\u0628\u0631\u0627\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc \u00ab\u0639\u0644\u06cc \u0648 \u0631\u0636\u0627 \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a\u06cc\u0627\u0646 \u0639\u0644\u06cc\u200c\u067e\u0648\u0631\u00bb \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06f1\u06f3\u06f4\u06f6 \u0648 \u06f1\u06f3\u06f4\u06f4 \u062f\u0631 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0686\u0634\u0645 \u0628\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u06af\u0634\u0648\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0631 \u062f\u0648 \u0628\u0631\u0627\u062f\u0631 \u062f\u0631 \u06f1\u06f2 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f \u06f1\u06f3\u06f6\u06f2 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u00ab\u062e\u06cc\u0628\u0631\u00bb \u062f\u0631 \u00ab\u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0645\u062c\u0646\u0648\u0646\u00bb \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f.