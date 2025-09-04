اخذ مجوز ساخت ۱۲۰۰ سامانه خورشیدی توسط جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی از اخذ مجوز ساخت ۱۲۰۰ سامانه پنج کیلوواتی نیروگاه خورشیدی توسط این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
علی اصغر فاتحیفر از اخذ مجوز ساخت ۱۲۰۰ مورد سامانه پنج کیلوواتی طرح حمایتی نیروگاههای خورشیدی متصل به شبکه توسط مرکز خدمات تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی از ساتبا (سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) خبر داد.
وی اظهار کرد: مرکز خدمات تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر این سازمان در بیش از یک دهه گذشته، پیشگام توسعه نیروگاههای خورشیدی در کشور بوده است در شرایطی که بحران ناترازی انرژی به یکی از چالشهای اساسی کشور تبدیل شده، جهاددانشگاهی استان با اجرای پروژههای نوآورانه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، گامهای موثری در مسیر توسعه پایدار در این حوزه برداشته و تاکنون در ۱۲ استان کشور نیروگاههای خورشیدی توسط متخصصان این سازمان طراحی، نصب و اجرا شده است.
وی با اشاره به فعالیتهای شاخص این مرکز در سال گذشته گفت: به همت مرکز خدمات تخصصی فناوری انرژیهای تجدیدپذیر این سازمان طراحی، ساخت، نصب، آزمایش و خدمات پس از فروش سیستم فتوولتاییک از نوع متصل به شبکه برای ساختمان اداره گاز شهرستان دشتستان به توان سامانه ۱۵ کیلووات و ساختمان اداره گاز شهرستان دشتی به توان سامانه ۱۵ کیلووات به کارفرمایی شرکت گاز استان بوشهر، نصب و اجرای سامانه نیروگاه خورشیدی ۲۵ کیلوواتی در منطقه ۷ عملیات انتقال گاز (تاسیسات تقویت فشار گاز اراک) به طور متصل به شبکه منطقه ۷ عملیات گاز کشور (همدان) و نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی برای شرکت گاز استان بوشهر انجام شده است.
فاتحی فر در خصوص نیروگاههای حمایتی پنج کیلوواتی خورشیدی متصل به شبکه گفت: این نیروگاهها بیشتر به سفارش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد اجرا میشود که به فضایی حدود ۵۰ تا ۶۰ متر برای راهاندازی نیاز دارد و در پشتبام یا حیاط محل سکونت مددجویان نصب میشوند نهاد حمایتی در این باره فقط نقش تسهیلگر و هماهنگکننده را برعهده دارد و وزارت نیرو قرارداد خرید تضمینی را با افراد امضا کرده و متعهد میشود تا ۲۰ سال برق تولیدی این نیروگاهها را بخرد و وجه آن را به طور مستقیم به حساب افراد واریز کند.
وی همچنین از برگزاری دورههای آموزش عمومی و تخصصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و ساخت نیروگاههای خورشیدی برای دانشجویان و فعالان این حوزه توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی خبر داد.