



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح طرح‌های فنی و عمرانی صداوسیما‌ی فارس نقش رسانه ملی در دفاع مقدس دوازده روزه را نقشی تعیین کننده ومهم در رساندن صدای ملت ایران و صدای حقیقت به جهانیان عنوان کرد و گفت: هدف اصلی رژیم صهیونی در هدف قراردادن صداوسیما خاموش کردن صدای حقیقت بود و این نشان از اهمیت رسانه ملی و نقش آن در رساندن صدای ملت ایران به جهان دارد .

وی گفت: صدا و سیما باید صدای رسای ملت ایران باشد و بایستی این رسانه تقویت شود تا بتواند همچنان با قدرت به فعالیتش ادامه دهد و در این رابطه مجلس شورای اسلامی در کنار رسانه ملی قرار دارد .

عزیزی، تقویت و توجه به مراکز صداوسیمای استان‌ها را مهم توصیف کرد و افزود: دشمن صهیونیستی وقتی ساختمان مرکزی صداوسیما را هدف قرار داد اجرای بسیاری از برنامه‌ها به مراکز استان‌ها انتقال داده شد و مراکز استان‌ها همان نقش سازمان صداوسیما‌ی مرکز را به خوبی ایفا کردند .

چهارده طرح فنی و عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان امروز در صداوسیمای فارس افتتاح شد .