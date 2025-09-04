وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تا پایان امسال ۴ هزار خوابگاه متأهلی دانشجویی در کشور ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین سیمایی صراف در مراسم بازدید از طرح های دانشگاه بوعلی سینا همدان افزود: ۹۰ هزار دانشجوی متأهل در کشور داریم و تاکنون تنها هزار و ۵۰۰ خوابگاه متأهلی در کشور فراهم شده است.

او تأکید کرد: در دولت چهاردهم قرار است ۳۰ هزار واحد متأهلی برای دانشجویان ساخته شود که امسال ۴ هزار واحد آن را تحویل می‌دهیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر تأمین خوابگاه برای دانشجویان در راستای قانون جوانی جمعیت تصریح کرد: تعداد خوابگاه برای دانشجویان کشور متناسب با نیاز دانشجویان به شما می‌رود اما کیفیت خوابگاه‌ها با توجه به عمر بالای ۳۰ سال آن‌ها کاهش یافته است و در تلاش هستیم با کمک خیرین خوابگاه‌ها را نوسازی و تجهیز کنیم.

سیمایی تأکید کرد: امسال هم هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای ساخت خوابگاه‌ها در کشور دولت اعتبار مصوبه کرده است.

او از روند ساخت خوابگاه دانشجویی با ظرفیت ۳۰۰ نفر با زیربنای ۳ هزار و ۶۰۰ متر مربع تأکید کرد و گفت: برای این خوابگاه ۱۰ میلیارد تومان تاکنون هزینه شده و برای تکمیل آن ۶۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.