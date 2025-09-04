پخش زنده
امروز: -
ساخت درمانگاه خیرساز در شهرکاشان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: این درمانگاه با زیر بنای ۳۶۰۰ متر مربع با کمک ۱۵۰ میلیارد تومانی خیر نیک اندیش حسن زرکار در چهار طبقه ساخته خواهد شد.
ابراهیم کوچکی با بیان اینکه این درمانگاه یکی از بزرگترین طرح های خیرساز کاشان در حوزه سلامت است، افزود: این مرکز درمانی شامل داروخانه، مرکز انتقال خون، رادیولوژی و فیزوترابی است.
محمد جواد حیدری پور، مدیرکل امور خیران سلامت و سازمانهای مردمنهاد وزارت بهداشت نیز از رشد بیش از ۷ برابری مشارکتهای خیران در حوزه سلامت در چند سال گذشته خبر داد و گفت: این مشارکتها از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.