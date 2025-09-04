رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تولید ۲۴ هزار تن گیاه دارویی در استان گفت: تلاش می‌کنیم گونه‌هایی را تولید کنیم که از نظر اقتصادی و بازارپسندی، بیشترین سهم را در صادرات داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی با اشاره به برداشت بیش از ۲۴ هزار تن انواع گیاهان دارویی در استان گفت: گل محمدی، زعفران، موسیر، آویشن و گل‌گاوزبان از جمله این محصولات است.

وی افزود: بیش از ۶۲۰۰ هکتار از اراضی لرستان به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته که به دلیل شرایط خاص ارتفاع و کوهستانی بودن، گیاهان دارویی این منطقه از اسانس و کیفیت بالاتری برخوردار است.

صیادی گفت: تلاش می‌کنیم گونه‌هایی را تولید کنیم که از نظر اقتصادی و بازارپسندی، بیشترین سهم را در صادرات داشته باشند. همچنین توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی است.

وی اظهار کرد: لرستان با برخورداری از توان اکولوژیک خاص، نیروی کار فراوان می‌تواند به قطب تولید و صادرات گیاهان دارویی تبدیل شود که این امر گامی مهم برای توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری در استان خواهد بود.