پخش زنده
امروز: -
وزیر کشور ونزوئلا حمله آمریکا به یک کشتی را «کشتار غیرقانونی» محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، دیو سدادو کابیو وزیر کشور ونزوئلا، روز چهارشنبه حمله نظامی آمریکا که روز سهشنبه منجر به کشته شدن ۱۱ نفر در یک کشتی شد را «کشتار غیرقانونی» و نقض حقوق بینالملل خواند و آن را محکوم کرد.
کابیو که در برنامه هفتگی تلویزیونی خود سخن میگفت، این اقدام آمریکا را نه اجرای عدالت، بلکه «بربریت» توصیف کرد و واشنگتن را به داشتن استانداردهای دوگانه متهم ساخت؛ چرا که از یک سو دم از حقوق بشر میزند و از سوی دیگر، به اعدامهای فوری دست میزند.
او تصاویری از قایق منهدمشده ارائه داد و مشروعیت این عملیات را زیر سؤال برد؛ عملیاتی که مقامهای آمریکایی مدعی بودند هدف آن کشتی حامل مواد مخدر غیرقانونی بوده است. این حمله که نخستین اقدام نظامی آمریکا پس از اعزام ناوهای جنگی اضافی به جنوب کارائیب به شمار میرود، از سوی پیت هگست وزیر دفاع آمریکا بخشی از یک کارزار مستمر علیه «نارکوتروریسم» معرفی شد.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، مدعی شد «مقادیر عظیمی مواد مخدر» در کشتی پیدا شده است، اما پنتاگون جزئیاتی درباره خدمه یا اسناد و مدارک توجیهکننده این اقدام مرگبار منتشر نکرده است.
این حادثه پرسشهایی را درباره مبنای حقوقی عملیات و راهبرد کلی آمریکا در منطقه برانگیخته است، بهویژه که مقامهای ارشد اعلام کردهاند حملات مشابه علیه گروههای معرفیشده بهعنوان «نارکوتروریست» ادامه خواهد داشت. به گفته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، این کارزار بخشی از تلاش مداوم برای مختل کردن مسیرهای قاچاق مواد مخدر است، هرچند ونزوئلا هرگونه نقش داشتن در این ماجرا را رد کرده است.