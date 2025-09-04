وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری حضور پررنگ هنرمندان قمی در نمایشگاه‌های بین‌المللی را ضروری دانست و گفت: یک سهمیه ویژه برای قم در نظر گرفته شده است و غرفه رایگان به آنها در نمایشگاه‌های بین‌المللی اختصاص خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدرضا صالحی‌امیری، در دومین روز سفر خود به قم صبح امروز در نشست با فعالان صنایع دستی و گردشگری استان بر ضرورت نگاه ملی و منطقه‌ای به ظرفیت‌های قم تأکید کرد.

وی با اشاره به فعال شدن فرودگاه قم گفت: راه‌اندازی این فرودگاه می‌تواند بخشی از صنایع دستی قم را نیز رونق دهد.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه نجات صنایع دستی را صادرات عنوان کرد و گفت: محصولات ما در منطقه طرفداران زیادی دارد و باید تلاش کنیم در منطقه قفقاز نیز حضوری پررنگ داشته باشیم.

صالحی‌امیری همچنین برگزاری یک نمایشگاه ملی صنایع دستی در قم را پیشنهاد داد که در آن تمام ۳۰ استان کشور و کشور‌هایی همچون عراق، عربستان، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان حضور داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع گردشگری اشاره کرد و گفت: مسیر دسترسی به منطقه نمونه گردشگری دشت بهشت به طول ۲۰ کیلومتر در هیأت دولت مطرح خواهد شد.