به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در این مجمع از برنامه ریزی برای به روز رسانی خدمات پزشکی به ورزشکاران خبر داد

وی افزود: تعرفه درمانی ورزشکاران افزایش یافته به گونه ای که بتواند همه بخش های درمانی ورزشکاران را پوشش دهد .

نوروزی اظهار کرد: برنامه داریم تعداد ورزشکاران سازمان یافته را افزاش دهیم و مقرر شده است که تعداد این ورزشکاران به دو برابر برسد

رمضان حیدریان رئیس هیات پزشکی ورزشی استان سمنان هم گفت: ۴۸ هزار و ۱۶۸ ورزشکار سازمان یافته از خدمات این هیات استفاده می کنند و تلاش می کنیم این تعداد افزایش یابند.