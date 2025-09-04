به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مسابقات با حضور استان‌های همدان، کرمانشاه، ایلام و کردستان در ۲۰ رشته برگزار شد که برگزیدگان پس از این مرحله به مسابقات کشوری که به میزبانی مشهد مقدس برگزار خواهد شد، راه پیدا کردند.

سیدمجتبی حسینی، معاون امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه استان همدان توانسته رتبه نخست اشتغال و جذب تسهیلات مهارت آموزی سربازان در کشور را جذب کند افزود: در قرارگاه‌های مهارت آموزی متناسب با نیاز بازار کار در کشور به سربازان آموزش داده می شود.

جانشین سپاه انصارالحسین استان همدان و رئیس قرارگاه مهارت آموزی سربازان با اشاره به اینکه از سال ۹۶ کلاس‌های مهارت آموزی در مراکز نظامی برای سربازان برقرار شده است، گفت: در بدو ورود سربازان به یگان‌های نظامی، الزاما یک مهارت مطابق با سلیقه فکری و جسمی خود را فرا می گیرند.

سردار ولی بهاریان با تاکید بر همکاری سازمان‌های فنی و حرفه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، هلال احمر و فناوری اطلاعات برای آموزش سربازان افزود: سربازان سپاه استان همدان در ۱۰ رشته توانستند مقام نخست را کسب و در مرحله تیمی نیز استان همدان مقام نخست را کسب کرد و در این مسابقات تیم برتر شد.