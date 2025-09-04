پخش زنده
امروز: -
با برگزاری آیین اختتامیه پویش «مهر» در مدارس بافق، مرحله نخست طرح سهمرحلهای این پویش با هدف پیشگیری از اعتیاد و ارتقای مهارتهای فردی نوجوانان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این پویش از تیرماه امسال با همکاری آموزشوپرورش و به همت مؤسسه سپیدار بافق آغاز و آموزشهای تخصصی اولیه به مدیران، معاونان و معلمان ارائه شد.
مدیرعامل مؤسسه سپیدار و مسئول طرح گفت: محور اصلی این آموزشها شناخت رفتارهای آسیبزا و تقویت توانمندیهای فردی برای کاهش خطر اعتیاد در نسل نوجوان است.
زهرا صادقیان افزود: مرحله دوم با عنوان «دروازه پیشگیری از اعتیاد» بهصورت تخصصی برگزار خواهد شد و معلمان آموزشدیده و داوطلب به مدارس بازمیگردند تا مهارتهای لازم را به دانشآموزان منتقل کنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد، با اشاره به انتخاب بافق بهعنوان پایلوت اصلی طرح استانی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدارس، گفت: در این طرح از هر مدرسه یک معلم داوطلب در سه سطح آموزش میبیند و پس از گذراندن مراحل تخصصی، نقش کنشگر فعال را در مدرسه ایفا خواهد کرد.
امامی ادامه داد: این معلمان علاوه بر پیشگیری، توانایی شناسایی و هدایت دانشآموزان آسیبدیده را نیز خواهند داشت.
وی تأکید کرد: اعتبارات لازم برای اجرای این طرح تخصیص یافته و توافقنامه همکاری با سازمانهای مردمنهاد توانمند منعقد شده است. همچنین در صورت نیاز به مداخلات تکمیلی، سایر دستگاههای مسئول وارد عمل خواهند شد.