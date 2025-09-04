به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدرضا صالحی‌امیری، امروز با حضور در بازار تاریخی تیمچه قم از این بنای ارزشمند بازدید کرد. در این بازدید، وی با جمعی از فعالان بازار و هنرمندان قمی دیدار و گفت‌و‌گو کرد و در جریان برخی از مشکلات آنان قرار گرفت.

فعالان و هنرمندان حاضر در دیدار، به کاهش صادرات فرش بیش از دو میلیارد دلار در سال و رسیدن به حدود ۵۰ میلیون دلار اشاره کردند و بر لزوم ترمیم و بازسازی بازار تیمچه قم و همچنین ضرورت حمایت جدی از سرمایه‌گذاران تاکید کردند.

وزیر میراث فرهنگی هم گفت: بازار تیمچه قم هم برای جذب گردشگر اهمیت دارد و هم بخشی از هویت تاریخی قم است.

صالحی امیری همچنین با اشاره به ضرورت پشتیبانی از فعالان اقتصادی این حوزه افزود: امنیت سرمایه‌گذاری باید حفظ شود و ما این امنیت را تضمین می‌کنیم.