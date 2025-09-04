به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نمایشگاه که با حضور بیش از ۱۰۰ تولیدکننده، طراحان و متخصصین حوزه عفاف و حجاب همراه است، ضمن معرفی تولیدات و طراح‌های جدید پوشاک ایرانی ـ اسلامی و محصولات عفیفانه، برنامه‌های متنوعی همچون دوخت رایگان چادر مشکی سنتی، غرفه عکاسی رایگان با عنوان «خودت را با حجاب ببین»، اهدای هدایا به دختران حجاب‌اولی و همچنین ایجاد فضا‌های فرهنگی و تفریحی ویژه خانواده‌ها پیش‌بینی شده است.

این رویداد ملی به همت انجمن فعالان و متخصصین عفاف و حجاب کشور و همکاری مصلای امام خمینی برگزار می‌شود.