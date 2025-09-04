پخش زنده
هفتمین نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی و اسلامی هدی از تاریخ ۱۸ تا ۲۸ شهریور ماه، همهروزه از ساعت ۱۴ تا ۲۱، در محل شبستان اصلی مصلای بزرگ امام خمینی تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نمایشگاه که با حضور بیش از ۱۰۰ تولیدکننده، طراحان و متخصصین حوزه عفاف و حجاب همراه است، ضمن معرفی تولیدات و طراحهای جدید پوشاک ایرانی ـ اسلامی و محصولات عفیفانه، برنامههای متنوعی همچون دوخت رایگان چادر مشکی سنتی، غرفه عکاسی رایگان با عنوان «خودت را با حجاب ببین»، اهدای هدایا به دختران حجاباولی و همچنین ایجاد فضاهای فرهنگی و تفریحی ویژه خانوادهها پیشبینی شده است.
این رویداد ملی به همت انجمن فعالان و متخصصین عفاف و حجاب کشور و همکاری مصلای امام خمینی برگزار میشود.