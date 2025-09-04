پخش زنده
امروز: -
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: هر ماینر ۳.۵ کیلووات توان مصرفی دارد و حدودا ۱۵ تا ۲۰ درصد ناترازی برق مربوط به ماینرهای غیرمجاز کشور است.
محمد اله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر در گفت و گو با خبرگزاری صدا وسیما گفت: در تابستان امسال بین ۱۷۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات میزان مصرف ماینرها گزارش شد که سهم این مصرف از کل انرژی تولیدی ما حدود ۴ الی ۵ درصد است هر ماینر ۳.۵ کیلووات توان مصرفی دارد و حدودا ۱۵ تا ۲۰ درصد ناترازی برق مربوط به ماینرهای غیرمجاز کشور است. که امیدواریم با تعامل خوبی که با دستگاههای مختلف برای شناسایی، توقیف و امحا این دستگاهها وجود دارد.
وی میزان مصرف برق ناشی از ماینینگ غیرمجاز را بین ۲ تا ۳ هزار مگاوات برآورد کرده و افزود: ماینرهای غیرمجاز علاوه براینکه به ناترازی برق دامن میزنند، موجب آسیب به وسایل برقی شده و احتمال بروز برخی از حوادث از جمله آتش سوزی را تشدید میکنند.
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر بیان کرد: همچنین امیدواریم شاهد سازوکار مطلوب برای جرم انگاری و علائم بازدارنده، کاهش و قانونمند شدن استخراج رمز ارز در کشور باشیم.