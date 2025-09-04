ایالت‌های شمالی هند از جمله پنجاب، هیماچال پرادش و دهلی براثر بارش‌های شدید و مداوم باران در وضع اضطراری قرار دارند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، در ایالت پنجاب، تاکنون ۳۷ نفر جان باخته‌اند و تمام ۲۳ شهرستان زیر آب رفته‌اند؛ رخدادی که به‌عنوان بدترین سیل از سال ۱۹۸۸ توصیف می‌شود.

طغیان رودخانه‌های ساتلج، بیاست و راوی بیش از یکصد وچهل وهشت هزار هکتار زمین کشاورزی را نابود کرده و دولت تمام مراکز آموزشی را تا ۷ سپتامبر تعطیل کرده است. در ایالت هیماچال پرادش نیز رانش زمین در شهرستان مندی جان ۶ نفر را گرفت و دو خانه را مدفون کرد.

اداره هواشناسی از بارش‌های شدید در مناطق کوهستانی این ایالت در ساعات آینده هشدار داده است. پایتخت هند، دهلی نو، نیز از بارش‌های سنگین در امان نمانده و در برخی مناطق مرکزی و حاشیه‌ای شهر، آب‌گرفتگی گسترده، اختلال در ترافیک و کندی در خدمات شهری گزارش شده است.

ارتش و نیرو‌های امدادی در ایالت‌های درگیر مشغول تقویت سیل‌بندها، رساندن مواد غذایی و دارو به روستا‌های محصور در آب، و پاکسازی مسیر‌های حیاتی هستند. سازمان‌های مردمی و خیریه‌های سیک نیز به یاری سیل‌زدگان شتافته‌اند. مقام‌های محلی هشدار داده‌اند که با ادامه بارش‌ها، خطر رانش زمین، گسترش سیلاب و تشدید بحران انسانی همچنان بالاست.