تعداد ۱۰۰ گوسفند بر اثر آب آلوده به کود شیمیایی با غلظت بالا در روستای حسین آباد پشت چک فسا تلف شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،خسروانی کارشناس دامپزشکی فسا گفت: ۱۰۰ گوسفند بر اثر آب آلوده به کود شیمیایی با غلظت بالا در روستای حسین آباد پشت چک تلف و باعث ایجاد خسارت میلیاردی به دامدار شد.

همچنین قانع مسوول بهداشت محیط فسا با درخواست از دامداران افزود: از هر آبی برای تغذیه دام‌ها استفاده نکنند و از سلامت آب مطمئن بشوند.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.