شهردار كرمان گفت: محدودهٔ میدان شورا، خیابان شهید رجایی، خیابان شهید کامیاب و خیابان پاسداران در اين طرح قرار ميگيرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، وي افزود؛ طرح ترافیکی این محدوده، مورد تأیید مشاور مطالعات طرح جامع مطالعات ترافیک (دانشگاه تربیت مدرس) و شورای ترافیک شهر کرمان قرار گرفته است و این طرح برای روان‌سازی ترافیک در محدودهٔ میدان «شورا»، خیابان «شهید رجایی»، خیابان «شهید کامیاب» و خیابان «پاسداران»، با همراهی پلیس راهور اجرا می‌شود.

شهردار كرمان بيان كرد: در این طرح، خیابان «شهید کامیاب»، از تقاطع پمپ‌بنزینِ «خورشید» به سمت میدان «بسیج»، و خیابان «پاسداران»، از چهارراه «شهید عباس‌پور» به سمت تقاطع «شهید رجایی» با خیابان «پاسداران»، و خیابان «شهید رجایی»، حدفاصل تقاطع «شهید رجایی» با خیابان «پاسداران»، به سمت چهارراه پمپ‌بنزینِ «خورشید»، و خیابان «شهید رضوانی‌نژاد»، از سمت خیابان «شهید کامیاب» به طرف خیابان «پاسداران»، یک‌طرفه خواهد شد.

تويسركاني همچنين از تعطيلي تمامي عمليانهاي عمراني شهرداري طي هفته اول مهرماه همزمان با بازگشايي مدارس هم خبر داد .

وي افزود: در محدوده تمامي مدارس شهر اين طرح هاي عمراني تعطيل خواهد شد.