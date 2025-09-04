به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ۱۱۰ نفر از روسای دانشگاه‌ها، ۳۰ نفر از روسای پژوهشگاه‌ها و همچنین ۳۰ نفر از روسای پارک‌های علم و فناوری کشور امروز به بررسی چالش‌های موجود در حوزه مباحث فرهنگی و آسیب شناسی مسائل پارک‌های علم و فناوری در کشور پرداختند.

این احلاس ۲ روزه با هدف بررسی راهبرد‌های ارتقاء آموزش عالی، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و تقویت همکاری‌های علمی در سطح ملی و بین المللی در همدان برگزار شد و عصر امروز به کار خود پایان می‌دهد.