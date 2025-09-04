پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: مودیان مالیاتی مراقب هکرها و پیامهای جعلی سودجویان با عنوان سازمان امور مالیاتی برای سوءاستفاده از حسابها و اطلاعات خود باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی بیان کرد: تمامی پیامکهای ارسالی سازمان امور مالیاتی از طریق سرشماره اختصاصی MALIAT ارسال میشوند و هر گونه پیام دیگر از سوی این سازمان جعلی است.
وی تاکید کرد: پیامکهای رسمی سازمان فاقد هرگونه لینک اینترنتی است و تنها برای اطلاعرسانی صادر میشوند.
خورشیدی ادامه داد: به همین منظور مودیان مالیاتی در صورت دریافت پیامکهایی با سرشمارههای متفرقه یا حاوی لینک، از کلیک کردن بر روی آنها خودداری کرده و به هیچ عنوان اطلاعات شخصی یا مالی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
مدیر کل امور مالیاتی خوزستان اظهار کرد: مودیان مالیاتی تنها از طریق درگاه و سامانههای رسمی سازمان امور مالیاتی کشور موضوعات مالیاتی خود را پیگیری کنند تا مورد سواستفاده افراد سود جو و هکرها قرار نگیرند.