پیکر مادر شهید حمید آقاجانی امروز با حضور مردم قائمشهر در روستای خطیرکلا تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر حاجیه خانم گلچمن زاهدی، مادر شهید والامقام حمید آقاجانی، امروز در میان حزن و اندوه مردم قدرشناس روستای خطیرکلا قائمشهر با شکوه خاصی تشییع و پس از اقامه نماز، در گلزار شهدای روستا به خاک سپرده شد.
این مادر فداکار پس از سالها صبر و بردباری، در سن ۹۵ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
شهید حمید آقاجانی، فرزند قربانعلی، متولد سال ۱۳۴۶ در روستای خطیرکلا قائمشهر بود که در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل آمد.