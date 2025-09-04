به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در یک خانه در بلوار شهید قندی شهر یزد، ماموران کلانتری ابوذر به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از این منزل، هفت دستگاه ماینر کشف شد.

فرمانده انتظامی اظهار داشت: در این خصوص یک متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شد.