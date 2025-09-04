به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ایام تابستان با وجود تعطیلی برای دانش آموزان، فرصتی است برای مدیران و عوامل اجرایی مدارس، جهت ایجاد فضایی شاداب و با نشاط برای استقبال از دانش آموزان در اول مهر.

در قالب پروژه مهر و طرح شهید عجمیان، بازسازی فضای آموزشی و محیطی مدارس، رنگ آمیزی و تعمیر و تجهیز فضای آموزشی از مهم‌ترین اقدامات در حال انجام در این طرح است.

۱۲۱ هزار دانش آموز اول مهر سال تحصیلی جدید خود را آغاز خواهند کرد