به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت : با بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، جریانات جنوبی تا اوسط وقت فردا سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق درمناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخش‌هایی از مناطق شمالی و طی روز شنبه در مناطق جنوبی و جنوبشرقی استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود : طی امروز و فردا با توجه به بالابودن نسبی ضرایب ناپایداری، ابرناکی و احتمال رگبار‌هایی پراکنده و رعد وبرق و تندباد‌های لحظه‌ای در ارتفاعات شرقی و جنوبشرقی استان و جاده‌های مواصلاتی با استان کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۶.۱ و ایذه با دمای ۲۰.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۵ و کمینه دمای ۲۹.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.