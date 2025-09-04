

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز گفت: این دانشکده برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در مقطع کارشناسی، بدون نیاز به کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می‌پذیرد.

زینب روستایی گفت: دانشکده علوم قرآنی شیراز که از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرده است، افتخار دارد بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموختگانش با اندوخته‌های معنوی و علمی که در طی تحصیل به دست می‌آورند در نهاد‌های دولتی و غیردولتی مشغول به خدمت شوند.

وی با بیان اینکه این یک فرصت مغتنم برای علاقه‌مندان به علوم قرآنی است که بتوانند در عرصه معارف قرآنی به تحصیل بپردازند، ادامه داد: این دانشکده برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در مقطع کارشناسی، بدون نیاز به کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می‌پذیرد.

رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز با اشاره به تحصیل رایگان دانشجویان در این دانشکده، افزود: خواهران و برادران علاقه‌مند به رشته علوم قرآن و حدیث می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً با سوابق تحصیلی ۱۴۰۴، از ۱۱ تا ۱۵ شهریور ماه برای ثبت‌نام اقدام کنند.

روستایی تصریح کرد: متقاضیان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به دانشکده علوم قرآنی شیراز واقع در بلوار زرگری شیراز مراجعه کنند .