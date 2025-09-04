به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام مختار امیری با بیان اینکه، دانش آموز خوزستانی رئیس مجلس دانش آموزی کشور شد، بیان کرد: در جلسه‌ای با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونت وزیر و ریاست سازمان دانش آموزی کشور و مسئولین کشوری انتخابات شورای دانش آموزی به صورت حضوری و مجازی در سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: در دور اول ۱۱ کاندیدای به رقابت پرداختند و در ادامه نماینده خوزستانی با نماینده شهرستان‌های تهران به مرحله دور دوم راه یافتند.

امیری تصریح کرد: در نتیجه این انتخابات، ارشیا احمدی از خوزستان، رئیس مجلس دانش آموزی کشور شد.

وی اذعان کرد: این موفقیت یک برگ زرینی در افتخارات حوزه پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان خوزستان است.

امیری با بیان اینکه، امیدواریم بیش از پیش شاهد فعالیت‌های دانش آموزان در تشکل‌های دانش آموزی و میدان داری و نقش آفرینی آنها باشیم، متذکر شد: روند انتخابات از سطح مدارس شروع، در منطقه استان و نهایتا در سطح وزارت و کشور مجلس دانش آموزی تشکیل شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان خوزستان در پایان از تمامی همکاران ومربیان در سطح مدارس وسازمان دانش آموزی که این افتخار را خلق نموده، تشکر ویژه کردند.