رئیس جمهور لبنان، در جلسه روز جمعه هیئت دولت این کشور باید میان منافع ملی لبنان و خواست آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح مقاومت یکی را انتخاب کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، درحالیکه نواف سلام، نخست وزیرلبنان، همچنان برخلع سلاح مقاومت به هر بهایی پافشاری می‌کند نگاه‌ها متوجه موضع جوزف عون، رئیس جمهور این کشور است، که درجلسه روز جمعه هیئت دولت لبنان باید میان منافع ملی لبنان وخواست آمریکا واسرائیل یکی را انتخاب کند.

اگر در جلسه روز جمعه، هیئت دولت تصمیم به اجرای خلع سلاح حزب الله بگیرد، فرمانده ارتش لبنان یعنی رودولف هیکل مامور اجرای این دستور خواهد شد.

روزنامه الاخبار لبنان هفته پیش به نقل از منابع آگاه فاش کرده بود که فرمانده ارتش گفته او استعفا را بر اجرای دستوری که منجر به خونریزی داخلی شود ترجیح می‌دهد.

جنبش‌های امل و حزب الله اعلام کرده‌اند اگر دستور جلسه هیئت دولت در روز جمعه اجرای تصمیم خلع سلاح مقاومت باشد وزیران این دو جنبش در این جلسه شرکت نخواهند کرد.