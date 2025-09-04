به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: پیش‌بینی می‌شود در پایان فصل برداشت، بیش از ۱۰ هزار تن محصول از این اراضی برداشت شود.

قاسم نیک‌پسند افزود: امسال کشت گوجه فرنگی در این شهرستان به‌طور کامل به صورت نشایی انجام شده و میانگین عملکرد آن حدود ۴۵ تن در هر هکتار است.

وی ادامه داد: علاوه بر گوجه فرنگی، برداشت محصولات دیگری نظیر ذرت علوفه‌ای کشت اول، فلفل و بخش عمده یونجه نیز از مزارع شهرستان در تابستان در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی جوین افزود: الگوی کشت پاییزه شهرستان جوین شامل گندم، جو و کلزا است که امسال مجموعاً حدود ۱۵ هزار هکتار را شامل می‌شود که از این میزان، سهم گندم بین ۹ تا ۱۰ هزار هکتار و کلزا ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتار است و مابقی به کشت جو اختصاص دارد.

نیک‌پسند با اشاره به چالش‌های پیش روی کشاورزان این شهرستان عنوان کرد: کاهش تولید محصولات پاییزه امسال نسبت به پارسال حدود ۴۷ درصد بوده که این کاهش ناشی از قطعی برق چاه‌های کشاورزی، تکمیل نشدن دوره رشد، نوسانات دمایی، خشکسالی و کمبود کود شیمیایی است.

مدیر جهاد کشاورزی جوین یادآور شد: با وجود مشکلات، خاک‌های حاصلخیز این شهرستان شرایط مناسبی را برای کشت اغلب محصولات زراعی و باغی فراهم کرده است.