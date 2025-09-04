فرمانده انتظامی مازندران اعلام کرد: ۳۲ درصد از تصادفات منجر به فوت در استان مربوط به موتورسوارانی است که اغلب فاقد کلاه ایمنی هستند.

۳۲ درصد تصادفات، مربوط به موتورسواران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی مازندران در آیین اهدای کلاه ایمنی به موتورسواران در جویبار، اعلام کرد: ۳۲ درصد از تصادفات منجر به فوت در استان مازندران مربوط به راکبان موتورسیکلت است که بخش قابل توجهی از آن‌ها فاقد کلاه ایمنی هستند.

سردار مفخمی با اشاره به استفاده گسترده از موتورسیکلت در این شهرستان، گفت: بی‌توجهی به ایمنی فردی از جمله استفاده نکردن از کلاه ایمنی، عامل اصلی در وقوع این‌گونه حوادث است.

وی همچنین افزود: ۵۰ درصد از تصادفات منجر به فوت در استان مربوط به عابران پیاده است که در برخی نقاط حادثه‌خیز، تردد غیرمجاز دارند.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به افزایش سفرهای تابستانی در روزهای پایانی فصل، از آمادگی کامل پلیس راه، راهور و نیروهای امنیتی برای مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی جاده‌ها خبر داد.

سردار مفخمی در پایان با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، از رانندگان سرویس مدارس خواست هرچه سریع‌تر برای دریافت مجوزهای قانونی از پلیس اقدام کنند تا ایمنی دانش‌آموزان در مسیر رفت‌وآمد تضمین شود.