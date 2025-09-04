پخش زنده
مرکز ملی پایش و نظارت الگوی کشت با هدف پایش و نظارت هوشمند الگوی کشت، پایش سطح سبز ملی و تفکیک سطوح کشت آبی و دیم افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه اجلاس سراسری روسای مؤسسات و مراکز تحقیقاتی سازمان تات مرکز ملی پایش و نظارت الگوی کشت با هدف کاهش مصرف بهرهورانه آب و مدیریت صحیح منابع آبی کشور امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد.
ایجاد این مرکز گامی جدی و تازه برای پایش و نظارت هوشمند الگوی کشت، مدیریت کشت در سطح مزرعه، پایش سطح سبز ملی و تفکیک سطوح کشت آبی و دیم محسوب میشود و از طریق فراهم آوردن امکان پایش و نظارت هوشمند بر اجرای الگوی کشت با بهرهگیری از فناوریهای نوین، دادههای دقیق در خصوص محصول کشت شده به مصرف بهرهورانه آب، تولید هدفمند و افزایش تولید کمک خواهد کرد.
هدف از راهاندازی این مرکز، هدایت تولید به سوی محصولات با نیاز آبی کمتر و ارزش اقتصادی بالاتر است که نقش بیبدیلی در کاهش مصرف بهرهورانه آب و مدیریت صحیح منابع آبی کشور ایفا خواهد کرد. این اقدام منجر به تخصیص بهینه آب و افزایش تولید در واحد سطح میشود.