هنرستان دخترانه کار و دانش فنآوران یک در شهر چمران به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل نوسازی تجهیز و توسعه مدارس استان خوزستان گفت : با هدف توسعه عدالت آموزشی در مناطق مختلف استان هنرستان دخترانه کار و دانش با نام «فنآوران یک» در شهر چمران به بهرهبرداری رسید.
محمد سعیدیپور بیان کرد : این هنرستان در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۲۰۰ و زیربنای یک هزار و ۶۴۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان با مشارکت شرکت پتروشیمی فنآوران احداث و تجهیز شده است.