شبکه ورزش در چارچوب هشتمین روز از برگزاری مسابقات یورو بسکت ۲۰۲۵، امروز پنج شنبه ۱۳ شهریور از ساعت ۱۵:۳۰، دیدار بین دو تیم فرانسه و ایسلند را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز پنج شنبه ۱۳ شهریور از ساعت ۱۵:۳۰، در ادامه پخش بازی‌های یوروبسکت ۲۰۲۵، برای طرفداران بسکتبال دیدار بین دو تیم فرانسه و ایسلند را با گزارشگری ابوذر مارکولایی در قالب برنامه زنده «مثبت ورزش» تدارک دیده است.

یوروبسکت ۲۰۲۵ چهل‌ودومین دوره از رقابت‌های قهرمانی بسکتبال مردان اروپا است، مسابقاتی بین‌المللی که هر چهار سال یک‌بار و به‌وسیله فیبا اروپا برگزار می‌شود.

مانند سه دوره گذشته، این رقابت‌ها نیز به‌صورت مشترک در چند کشور برگزار خواهد شد.