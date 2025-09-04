به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛آرین نصیری، معاون منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران، در مراسم اختتامیه بیست‌وششمین دوره مسابقات قرآن، نهج‌البلاغه و اذان فرزندان پسر کارکنان این شرکت که در ارومیه برگزار شد، از میزبانی مطلوب شرکت گاز استان قدردانی کرد و گفت: در سه تا چهار ماه اخیر همکاران پرتلاش این شرکت شبانه‌روز کوشیدند تا این مسابقات با بهترین کیفیت برگزار شود که جای تقدیر دارد.

وی همچنین از تلاش‌های شورای فرهنگی و شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز ایران در برگزاری این دوره از مسابقات تشکر کرد و افزود: ما وظیفه داریم از نعمت الهی گاز هم برای دفاع و هم برای رشد و توسعه جوانان و اقتصاد کشور استفاده کنیم و جایگاه میهن عزیزمان را در سطح جهان ارتقا دهیم.

نصیری با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گاز ایران خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز ایران امروز دارنده دومین مخازن گاز طبیعی و سومین تولیدکننده گاز در جهان است. برغم همه فشار‌ها و محدودیت‌ها، روزانه بیش از ۸۸۰ میلیون متر مکعب گاز در کشور تولید می‌شود که این دستاوردی ارزشمند برای ایران اسلامی است.

معاون منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: این افتخار مرهون تلاش حدود ۸۰ هزار نفر از کارکنان شجاع و سختکوش شرکت ملی گاز است که در همه صحنه‌ها حضور فعال دارند. حتی در جنگ اخیر، همکاران ما با ایستادگی در برابر تهدید‌ها اجازه ندادند کوچک‌ترین خللی در خدمت‌رسانی ایجاد شود.

وی در پایان تأکید کرد: فرزندان شرکت ملی گاز ایران که در مسابقات قرآنی حضور دارند، باید هم در تدبر آیات الهی و هم در ترویج فرهنگ بهینه‌سازی مصرف انرژی پیشگام باشند. طرح سفیران انرژی که اخیراً با حمایت دکتر توکلی رونمایی شد، می‌تواند با همراهی این نسل به الگویی ملی تبدیل شود.