رئیس کمیته امداد امام خمینی مهاباد گفت: در قالب پویش امید‌های آینده، دو پایگاه ثابت در میدان شهرداری و فلکه مادر مهاباد آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس کمیته امداد امام خمینی مهاباد از راه‌اندازی پویش مردمی امید‌های آینده با هدف تأمین نوشت‌افزار و ملزومات تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند این شهرستان خبر داد.

احمد نوذری گفت: این کمپین با مشارکت دستگاه‌های حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی و مؤسسات خیریه برگزار می‌شود و قرار است با جمع‌آوری کمک‌های مردمی، نیاز‌های تحصیلی یک‌هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز مهابادی تأمین شود.

وی افزود: برای دریافت کمک‌های مردمی، دو پایگاه ثابت در میدان شهرداری و فلکه مادر مهاباد مستقر شده است و انتظار می‌رود با همراهی خیران و شهروندان، تمامی دانش‌آموزان مشمول این طرح بتوانند سال تحصیلی جدید را با انگیزه و امید بیشتری آغاز کنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی مهاباد با اشاره به اینکه بیش از پنج هزار خانوار تحت پوشش این نهاد قرار دارند، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این خانواده‌ها دارای فرزند محصل هستند و هزینه‌های تحصیلی فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد می‌کند.

نوذری با قدردانی از مشارکت مردم و نهاد‌های همراه در اجرای این طرح تأکید کرد: آموزش و تحصیل زیربنای توسعه جامعه است و نباید هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از دسترسی به لوازم آموزشی محروم بماند.

به گفته وی، اجرای این پویش علاوه بر رفع نیاز‌های اولیه دانش‌آموزان، موجب تقویت روحیه همبستگی اجتماعی و فرهنگ نوع‌دوستی در میان مردم خواهد شد و می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی آینده تحصیلی فرزندان این شهرستان باشد.