به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این آیین که با هدف تقویت و حمایت از آثار هنری و رسانه‌ای در موسم اربعین با رویکرد بین‌المللی و نیز نمایش و بازنمایی حضور ملیت‌ها و فرهنگ‌ها و ادیان مختلف در اربعین در مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) در شهر قم برگزار شد، جواد استکی در بخش مستند گزارشی رتبه دوم این جشنواره را کسب کرد.

طبق اعلام دبیرخانه دومین رویداد بین‌المللی رسانه‌ای «نحن ابناء‌الحسین (ع)» بیش از ۲۵۰۰ اثر از ۹ کشور جهان به این دبیرخانه ارسال شد و علاوه بر آثار هنرمندانی از جمهوری اسلامی ایران، آثاری از هنرمندان کشور‌های عراق، بحرین، اندونزی، افغانستان، پاکستان، هندوستان، ترکیه و آذربایجان به جشنواره رسید.

این رویداد رسانه‌ای که دومین سال برگزاری خود را سپری می‌کند، با هدف ثبت جلوه‌های حماسه جهانی اربعین حسینی در بخش‌های عکس (حرفه‌ای، موبایلی و مجمعه‌عکس)، ویدیو (گزارشی، مستند و ولاگ) و هوش مصنوعی (عکس و ویدیو) فراخوان شد.

بخش ویژه رویداد نیز با شعار «یک جهان در آغوش حسین (ع)» به ثبت حضور زائران از نقاط مختلف جهان و حضور پرچم کشور‌ها در پیاده‌روی اربعین پرداخت.