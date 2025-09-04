معاون توسعه امور بانوان وزارت ورزش و جوانان گفت: همزمان با هفته تربیت بدنی، باید فعالیت‌های ورزشی در ورزشگاه تختی قم آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فریبا محمدیان، در بازدید از ورزشگاه تختی قم اعلام کرد که بخشی از بازسازی‌های این ورزشگاه در حال اتمام است و باید به زودی کاربری آن آغاز شود.

وی افزود: در هفته تربیت بدنی که استان قم میزبان یکی از رشته‌های ورزشی المپیاد استعداد‌های برتر است، فعالیت‌های ورزشی باید در این مکان آغاز می‌شود.

معاون توسعه امور بانوان وزارت ورزش و جوانان همچنین در پاسخ به دغدغه‌های مردم و مسئولان استان درباره پوشاندن سقف ورزشگاه گفت: هر ورزشگاهی می‌تواند از انواع طرح‌های توسعه‌ای برخوردار باشد. با توجه به منابع موجود، می‌توان ورزشگاه را هوشمند کرد یا سقف متحرک نصب کرد.

محمدیان ادامه داد: این ورزشگاه از استاندارد‌های اولیه برای فعالیت‌های ورزشی برخوردار است و نباید منتظر ایده‌آل‌ها باشیم. این ورزشگاه اکنون آماده بهره‌برداری برای بانوان است و ملاحظات فرهنگی باید در تمام ورزشگاه‌ها رعایت شود و این ورزشگاه هم مستثنی نیست.

بیست و ششم مهرماه تا دوم آبان به عنوان هفته تربیت بدنی نامگذاری شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم هم در این بازدید با اشاره به اینکه پیمانکار در حال کار است، گفت: ما به‌طور جدی پیگیر هستیم تا ورزشگاه تختی هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد؛ فضای چمن آماده است و قرارداد فضاسازی پیرامون ورزشگاه منعقد شده است، اما زمان دقیق بهره‌برداری را نمی‌توانیم اعلام کنیم.

حسن سلطانی همچنین به وضعیت زیرساخت‌های ورزشی بانوان اشاره کرد و گفت: هرچند بانوان از فضا‌های مشترک با آقایان استفاده می‌کنند، اما در برخی رشته‌ها این امکان وجود ندارد. بنابراین، ورزشگاه تختی می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای ارتقای ورزش بانوان باشد.