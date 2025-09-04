به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ممنوعیت تردد در قطعه دوم آزادراه تهران – شمال حدفاصل شهرستانک تا پل زنگوله تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۵ شهریور خبر داد و گفت: این تصمیم به‌منظور مدیریت ترافیک و حفظ ایمنی مسافران اتخاذ شده است.

علی صادقی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر، محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده شهرستانک تا گرماب با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در محور هراز، در هر دو مسیر رفت و برگشت، ترافیک سنگین در محدوده سه‌راهی چلاو گزارش شده است.

وی افزود: در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال نیز ترافیک سنگین در بازه گیلاوند تا دماوند ادامه دارد. آزادراه تهران – پردیس نیز در محدوده بابایی تا تونل شماره یک با حجم بالای خودروها روبه‌روست.

صادقی خاطرنشان کرد: در مسیرهای شمال به جنوب از جمله محورهای چالوس و فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، قطعه اول آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت، تردد به‌صورت روان در جریان است.

وی در پایان تأکید کرد: شرایط جوی در تمامی محورهای شمالی پایدار بوده و هیچ‌گونه مداخله جوی گزارش نشده است.