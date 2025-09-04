دبیرخانه جشنواره ملی نقاشی نانو اعلام کرد به دلیل استقبال زیاد دانش‌آموزان و علاقه‌مندان، زمان ارسال آثار به این رویداد هنری علمی تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جشنواره ملی نقاشی نانو که به همت «باشگاه نانو» برگزار می‌شود، بستری فراهم کرده تا نسل جوان در قالب هنر نقاشی، برداشت‌ها و تخیل خود را از دنیای شگفت‌انگیز فناوری نانو به تصویر بکشند.

در سال‌های اخیر، فناوری نانو به‌عنوان یکی از پرشتاب‌ترین عرصه‌های علمی در جهان و ایران شناخته می‌شود؛ دانشی که ردپای آن در زندگی روزمره، از دارو و پزشکی گرفته تا محیط زیست، کشاورزی و صنایع پیشرفته دیده می‌شود.

پیوند میان هنر و نانو، افزون بر جذابیت‌های فرهنگی، می‌تواند به ارتقای درک عمومی جامعه از این فناوری کمک کند و زمینه‌ساز پرورش نسلی خلاق و آگاه در حوزه علم و هنر باشد. جشنواره نقاشی ملی نانو دقیقاً با چنین هدفی شکل گرفته است.

تمامی دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به نقاشی در مقاطع مختلف تحصیلی می‌توانند آثار خود را تا ۱۰ مهرماه به نشانی تهران، بلوار جناح، بلوار گلاب، خیابان حسینی، کوچه رییسی، پلاک ۷، کد پستی: ۱۴۵۳۹۳۴۹۳۳ ارسال کنند.

موضوعات انتخابی جشنواره طیف گسترده‌ای از ایده‌ها را در بر می‌گیرد؛ از جمله:

«تصور من از دنیای نانو»

«نانو زیر میکروسکوپ»

«نانو در زندگی ما»

«خواص نانوریزه‌ها»

«ساختار‌های نانویی»

«دانشمندان و مشاهیر نانو»

آثاری که موفق به عبور از مرحله نخست داوری شوند، در غرفه باشگاه نانو واقع در نمایشگاه بین‌المللی تهران و هم‌زمان با برگزاری شانزدهمین نمایشگاه ایران نانو به نمایش گذاشته خواهند شد.

همچنین برای تشویق فعالیت گروهی، جایزه ویژه‌ای به مدارس و نهاد‌های ترویجی که بیشترین تعداد آثار را به جشنواره ارسال کنند تعلق خواهد گرفت. این بخش از جشنواره با هدف ایجاد رقابت سالم میان مدارس و ترغیب آنها به مشارکت در ترویج نانوفناوری طراحی شده است.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانند با دبیرخانه جشنواره در باشگاه نانو از طریق شماره تلفن ۰۹۳۵۹۹۳۷۱۵۵ تماس بگیرند.

این جشنواره فرصتی برای ترکیب دنیای علم و هنر و ایجاد درکی عمیق‌تر از فناوری نانو در میان نسل جوان کشور به شمار می‌رود؛ رویدادی که می‌تواند جرقه‌ای برای پرورش دانشمندان و هنرمندان آینده باشد.