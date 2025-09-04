عملیات اجرایی تقاطع غیرهم‌سطح شهرک دامداران زاهدان از سال گذشته با هدف بهبود وضعیت ترافیکی و ارتقای ایمنی در کمربندی غربی زاهدان آغاز شده و هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: این طرح مهم شهری با طراحی دو دهانه ۱۰ متری نقش موثری در تسهیل عبور و مرور شهروندان در محدوده شهرک دامداران و کاهش تصادفات و گره‌های ترافیکی در یکی از پررفت وآمدترین مسیر‌های شهر ایفا خواهد کرد.

مهدی پارسی در بازدید از روند اجرای طرح تقاطع غیرهم‌سطح شهرک دامداران زاهدان بازدید و افزود: این طرح با نگاه به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری و افزایش سطح رفاه شهروندان در دستور کار قرار گرفته و یکی از طرح‌های اولویت‌دار در حوزه راه و شهرسازی در زاهدان به شمار می‌رود.

وی گفت: تاکنون ۱۶ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و برآورد می‌شود حدود ۳۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل و بهره‌برداری کامل از آن مورد نیاز باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: با بهره‌برداری از این تقاطع، بخشی از مشکلات ترافیکی کمربندی غربی زاهدان مرتفع خواهد شد و مسیر تردد ساکنان شهرک دامداران ایمن‌تر و روان‌تر خواهد شد.