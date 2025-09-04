

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ سه قزوینی به اردوی آماده سازی تیم فوتسال دعوت شدند .

مرحله سوم اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان از امروز در تهران آغاز شد.



نفیسه محمدی، نیایش رحمانی و غزل رحمانی در این اردو حضور دارند.



این اردو تا ۱۸ شهریور ادامه دارد.

ملی‌پوشان برای حضور در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین آماده می‌شوند.

===================

دختر کاراته کای استان روی تاتامی پیکارهای قهرمانی آسیا

ستایش افشار فردا در وزن مثبت ۶۱ کیلوگرم رده سنی نوجوانان به مصاف رقبا می رود.

مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در چین برگزار می شود.

=================

قضاوت داور استان در مسابقات بین المللی بدمینتون جام کاسپین

معصومه کاظم لو در مسابقات بین المللی جام کاسپین حضور دارد.

این رقابت ها از امروز با حضور ورزشکاران پنج کشور خارجی در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود.