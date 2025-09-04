هیاتی از دانشگاه بصره عراق،با هدف گسترش تعاملات علمی و دانشگاهی، از مراکز آموزشی، تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این نشست گزارشی از ظرفیت‌های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و گستره‌ی خدمات بهداشتی درمانی در جنوب‌غرب کشور و همچنین به بیماران بی‌المللی ارائه شد.

پیشنهاد‌های همکاری در زمینه‌های پژوهشی مشترک، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و ایجاد برنامه‌های مشترک در مقاطع تحصیلات تکمیلی بخشی از موارد مطرح شده در این زمینه بود.

همچنین، با توجه به معضل گرد و غبار میان دو کشور، پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات مشترک در زمینه ویژگی‌های فیزیکی و بیولوژیک گرد و غبار، مطالعات مشترک در زمینه اثرات آلودگی هوا بر سلامت، راه‌اندازی دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای متخصصان محیط زیست و پزشکی و توسعه سامانه‌های تشخیص سریع گرد و غبار مطرح شد.