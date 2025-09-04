به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم راضیه جانپور، سمیه بسطامی و فاطمه خیری در طراحی دوخت لباس ایرانی اسلامی به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

در قسمت پژوهش هم زری حاجی مرادی رتبه برتر را کسب کرد و در قسمت طراحی هم مریم کایید شرف و ستاره نوایی نفرات برتر شدند که به مرحله استانی راه یافتند.

در این مراسم نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در همه کار‌ها روش های ایرانی اسلامی می‌خواهیم، افزود این فرهنگ باید آرام آرام جا بیفتد.

آریایی نژاد افزود: نوع رنگ پوشش لباس بسیار مهم است و باید به این نکته توجه ویژه ای شود.

در این جشنواره ۶۰ اثر شامل طراحی دوخت، پژوهش و لباس ایرانی اسلامی شرکت کردند که اثر‌های برگزیده در استان باهم رقابت می‌کنند.